Analog Devices : accord définitif de fusion avec Maxim Integrated

(Boursier.com) — Analog Devices Inc et Maxim Integrated Products, Inc ont conclu un accord définitif en vertu duquel ADI acquerra Maxim dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions, qui évalue l'entreprise combinée à plus de 68 milliards de dollars. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, renforcera ADI en tant que leader dans le domaine des semi-conducteurs analogiques, avec une portée et une échelle accrues sur de multiples marchés finaux attractifs.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Maxim recevront 0,630 action ordinaire d'ADI pour chaque action ordinaire de Maxim qu'ils détiennent à la clôture de la transaction. À la clôture, les actionnaires actuels d'ADI détiendront environ 69% de la société combinée, tandis que les actionnaires de Maxim en détiendront environ 31%. L'opération est destinée à être considérée comme une réorganisation exonérée d'impôt aux fins de l'impôt fédéral américain sur le revenu.

"Cette annonce palpitante est la prochaine étape dans la vision d'ADI de rapprocher les mondes physique et numérique. ADI et Maxim partagent une passion pour la résolution des problèmes les plus complexes de nos clients, et grâce à l'étendue et la portée accrues de notre technologie et de notre expertise combinées, nous serons en mesure de développer des solutions plus complètes à la pointe du progrès", a déclaré Vincent Roche, président et directeur général d'ADI. "Maxim est une franchise reconnue dans le domaine du traitement des signaux et de la gestion de l'énergie, avec un portefeuille de technologies éprouvées et une histoire marquée par des innovations impressionnantes en matière de conception. Ensemble, nous sommes bien placés pour assurer la prochaine vague de croissance des semi-conducteurs, tout en concevant un avenir plus sain, plus sûr et plus durable pour tous."

"Depuis plus de trois décennies, nous avons fondé Maxim sur un principe simple : innover et développer en permanence des produits semi-conducteurs de haute performance qui permettent à nos clients d'inventer. Ce prochain chapitre m'enthousiasme alors que nous continuons à repousser les limites du possible avec ADI. Les deux entreprises possèdent un solide savoir-faire en matière d'ingénierie et de technologie et une culture de l'innovation. En travaillant ensemble, nous créerons un leader plus fort, qui offrira des bénéfices très significatifs à nos clients, à nos employés et à nos actionnaires", a déclaré Tunç Doluca, président et directeur général de Maxim Integrated.

À la clôture, deux directeurs de Maxim rejoindront le conseil d'administration d'ADI, dont le président et directeur général de Maxim, Tunç Doluca.