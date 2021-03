Amundi : un nouveau relais de croissance avec une nouvelle ligne métier dédiée aux produits et services technologiques

Amundi : un nouveau relais de croissance avec une nouvelle ligne métier dédiée aux produits et services technologiques









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Amundi annonce la création d'une nouvelle ligne métier, Amundi Technology, pour accélérer et amplifier la vente de solutions technologiques à destination des Asset Managers et des gérants d'épargne.

Amundi Technology propose des logiciels d'épargne en mode cloud, bénéficiant de la puissance technologique d'Amundi, et de sa connaissance approfondie des défis des acteurs de la finance, en particulier :

- Alto Investment : logiciel de Portfolio Management pour les gérants d'actifs ;

- Alto Wealth and distribution : gamme de logiciels de conseil patrimonial et de

gestions de mandats pour les banques privées et les banques de détail ;

- Alto Epargne Salariale et Retraite (ESR).

Cette offre s'appuie sur l'expertise et les compétences d'Amundi : 700 professionnels, répartis sur deux hubs, Paris et Dublin, avec des équipes dans 19 pays. Elle bénéfice de la capacité reconnue d'Amundi à installer rapidement et efficacement des logiciels, que ce soit pour ses besoins propres (Pioneer Investments, Sabadell AM, JV Amundi-BOC en Chine), ou pour ses clients externes. 24 clients ont déjà retenu les solutions d'Amundi Technology dans les dernières années, dont 11 en 2020.

Amundi Technology permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes, et complétées de services à la carte.

Cette nouvelle ligne métier, dont l'objectif de revenus est de 150 millions d'euros à horizon 5 ans, sera un nouveau relais de croissance pour le Groupe Amundi.