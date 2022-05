Amundi : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — Aundi monte de 1,5% à 56,85 euros, alors que Berenberg a ajusté son objectif de cours à 75 euros, contre 85 euros auparavant. Le groupe a présenté un premier trimestre solide dans un environnement cependant moins favorable constaté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Amundi a maintenu au 1er trimestre 2022 un bon niveau de résultat net ajusté (324 ME), dans un environnement devenu moins porteur. Cette croissance s'explique par l'effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du T1 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d'une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d'exploitation de 50,6%).

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Amundi aura lieu le 18 mai prochain à 9h30. Comme déjà annoncé, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net comptable part du Groupe en 2021, et à un rendement de 7,1% sur la base du cours de l'action au 26 avril 2022 (clôture).

Calendrier de communication financière

Assemblée Générale exercice 2021 : 18 mai

Détachement du dividende : 23 mai

Mise en paiement du dividende : à compter du 25 mai

Publication des résultats du S1 2022 : 29 juillet

Publication des résultats des 9M 2022 : 28 octobre.