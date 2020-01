Amundi : toujours abordable ?

(Boursier.com) — Amundi redonne 1% ce mercredi à 68,95 euros, alors que Jefferies vient de débuter le suivi du dossier avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 85 euros. Le gestionnaire d'actifs semble toujours abordable par rapport à ses concurrents, même si certains analystes pointent du doigt les pressions attendues sur la marge sur les frais de gestion du fait de l'évolution de la composition des flux et le risque d'un changement culturel dans les habitudes d'achat de fonds en Europe continentale. Berenberg avait revu pour sa part, fin 2019, son objectif de cours à 74 euros sur le dossier auparavant, tandis que les revenus nets de gestion du groupe sont ressortis en hausse au troisième trimestre de 5,6%. Le Résultat Brut d'Exploitation s'est inscrit à 321 ME, en forte croissance de 9,7%, avec un coefficient d'exploitation de 51,1%, en amélioration de 1,8 pt vs T3 2018. Le Résultat net comptable s'est inscrit à 218 ME, en progression de +4%. Sur 9 mois, le résultat net comptable s'est établi à 697 ME, en progression de +5,2%.

Les encours sont ressortis à 1.563 MdE au 30 septembre, en croissance de 5,1%. Au T3, la collecte nette a été de +42,7 MdsE, avec un retour de la collecte en Produits de Trésorerie (+17,4 MdsE), et en Retail, une collecte en redressement (+17,8 MdsE) notamment dans les JVs (+14 MdsE) et auprès des distributeurs tiers (+4 MdsE). Sur 9 mois 2019, la collecte nette est ressortie à +31 MdsE, de quoi confirmer une tendance de fond favorable...