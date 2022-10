Amundi Technology : ALTO Investment intègre désormais les données d'analyse de risques de MSCI

(Boursier.com) — Amundi Technology, la ligne métier d'Amundi dédiée aux produits technologiques et aux services, annonce qu'ALTO Investment, la plateforme de gestion de portefeuilles cloud et open-source, intègre désormais les données d'analyse de risques de MSCI afin de proposer une solution de gestion des risques complète à ses clients.

Cette offre répond aux besoins des gestionnaires d'actifs et des investisseurs institutionnels qui recherchent de solutions technologiques fiables, open-source et innovantes, enrichies par des services intégrés à forte valeur ajoutée. Avec ce partenariat, Amundi Technology propose donc à ses clients les données et analyses de MSCI RiskManager directement dans ALTO Investment.

Cette intégration de données offre un accès simplifié à des fonctionnalités avancées de gestion des risques pour toute une palette d'instruments cotés et privés comprenant des méthodes de simulation Value-at-Risk, des stress tests robustes, des indicateurs d'exposition au marché et des analyses de la sensibilité. La solution permet aux gérants utilisant ALTO Investment d'avoir une vision claire de l'exposition aux risques de leurs portefeuilles pour leurs décisions d'investissement tout en réduisant les risques opérationnels et la complexité qu'imposent des solutions non intégrées.

Amundi Technology offre ainsi une solution centralisée, complète, flexible et personnalisable basée sur une architecture technologique open-source combinant la puissance d'ALTO* Investment aux solutions de pointe disponibles sur le marché.