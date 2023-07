Amundi : Succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — L 'augmentation de capital réservée aux salariés "We Share Amundi" (annoncée en juin dernier) a été réalisée le 27 juillet 2023 avec succès : plus d'un salarié sur trois dans le monde, et plus d'un sur deux en France, a participé à cette opération qui proposait pour la sixième année consécutive une souscription d'actions avec une décote. Plus de 2.000 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital pour un montant supérieur à 30 ME.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l'Assemblée Générale du 12 mai 2023, traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs.

L'incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action est très limitée : le nombre d'actions créées est de 787.503 (soit 0,4% du capital avant l'opération). Cette émission porte à 204.647.634 le nombre d'actions composant le capital d'Amundi au 28 juillet 2023.

Les salariés détiennent désormais plus de 1,5% du capital d'Amundi, contre 1,1% avant l'opération.