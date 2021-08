Amundi : sous les 80 euros

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi reste stable sous les 80 euros ce mardi, alors que le groupe a présenté une collecte nette globale de 7,2 Milliards d'euros sur le T2. L'établissement, contrôlé à 70% par le Crédit Agricole, a indiqué que les collectes en actifs moyen et long terme avaient compensé les sorties saisonnières en produits de trésorerie. La direction a par ailleurs souligné le "niveau exceptionnel" atteint au deuxième trimestre par les commissions de surperformance, qui se sont établies à 155 millions d'euros contre une moyenne trimestrielle de 42 millions d'euros entre 2017 et 2020. Amundi a déclaré que "ce niveau exceptionnel reflète en grande partie la hausse des marchés actions sur douze mois, et devrait se normaliser au cours des prochains trimestres".

Au 30 juin, l'encours sous gestion s'élevait à 1,794 Milliard d'euros, soit une hausse de 2,2% par rapport au trimestre précédent et une progression en rythme annuel de 12,7%.

Amundi, qui a racheté cette année à Société Générale la firme de gestion d'actifs Lyxor, a expliqué qu'il prévoyait d'avoir terminé l'intégration de Lyxor d'ici la fin de l'année.

Pour le Credit Suisse qui reste à "surperformance" sur le dossier Amundi, il convient de viser plus haut désormais, soit un cours de 87 euros, contre 82 euros auparavant...