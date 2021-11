Amundi : solide sur ses bases

(Boursier.com) — Amundi monte de 0,8% à 79,20 euros, alors que le groupe a publié des résultats trimestriels solides de 333 ME, soit +41,5% vs T3 2020 avec une bonne dynamique d'activité. Les revenus nets de gestion restent de bon niveau, tirés par des commissions nettes de gestion de 707 ME (+17,6% vs T3 2020 et +2,6% vs T2 2021) et des commissions de surperformance élevées (90 ME). Le coefficient d'exploitation ressort à 48,4% (50% hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance).

Le résultat net ajusté s'est inscrit ainsi à 333 ME, en forte croissance de +41,5% vs T3 2020 et hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance, de +9,9% vs T2 2021 et +29,2% vs T3 2020.

La collecte de +15 MdsE en actifs MLT sur la période a été tirée par les offres ESG, la gestion active (+11,1 MdsE) et par tous les segments de clientèle. La décollecte a été limitée en produits de trésorerie (-2,2 MdsE) et la décollecte dans les JVs est de -12,7 MdsE, liée à une sortie exceptionnelle

L'encours ressort à 1.811 MdE au 30/09/2021, en hausse de +8,9% sur un an (+1% au T3). Parmi les derniers avis d'analystes, la Deutsche Bank a rehaussé son objectif de cours de 81 à 87 euros avec un avis à 'conserver'.