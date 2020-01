Amundi se rapproche de ses sommets boursiers

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — La dernière annonce d'Amundi n'est pas passée inaperçue en Bourse de Paris, alors que Banco Sabadell et le groupe financier tricolore ont signé d'un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d'Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne. Cet accord vise à accélérer le développement des produits d'épargne et d'investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds. Cette alliance stratégique inclut également l'acquisition par Amundi de l'intégralité du capital de Sabadell Asset Management, un gestionnaire d'actifs leader en Espagne, avec 21,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 16,1 MdsE portés par des fonds domiciliés en Espagne. Le montant de cette acquisition est de 430 millions d'euros et sera financé exclusivement par les liquidités existantes d'Amundi.

Parmi les brokers, Citigroup a réhaussé son objectif de cours à 83 euros, contre 70 euros auparavant. Le Credit Suisse a aussi remonté son cours cible à 70 euros, contre 64,5 euros précédemment, tandis que Goldman Sachs reste acheteur sur le dossier avec un objectif ajusté en hausse de 71 à 72 euros. Amundi va ainsi bénéficier de l'ancrage régional de Banco Sabadell, au travers de son réseau de plus de 1.900 agences, qui deviendra un nouveau réseau partenaire en Espagne. Cette transaction permettra aussi à Amundi de consolider sa position de leader européen de la gestion d'actifs et de déployer son modèle d'affaires unique visant à servir les réseaux distributeurs retail. Le titre Amundi pointe en hausse de 1,9% ce vendredi à 73,90 euros et se rapproche de ses sommets boursiers du début 2018 dans la zone des 78 euros.