Amundi se développe sur les actifs privés avec l'acquisition d'Alpha Associates

(Boursier.com) — Amundi annonce la signature d'un accord ferme pour acquérir Alpha Associates, un gestionnaire d'actifs indépendant proposant des solutions d'investissement multi-gestion en actifs privés. Cette acquisition positionnera Amundi comme un acteur européen de premier plan dans ce domaine, avec une équipe de plus de 70 experts, des encours d'environ 20 milliards d'euros, une offre de multi-gestion élargie couvrant la dette privée, l'infrastructure, le private equity et le venture capital, et une couverture client et géographique améliorée. Cela renforcera également les positions d'Amundi sur le marché secondaire des actifs privés, alors que l'environnement de marché rend pertinent ce type de transactions.

Cette acquisition permet d'élargir l'offre d'Amundi en matière de fonds et de solutions d'actifs privés sur-mesure à destination de ses clients institutionnels au niveau mondial. Enfin, elle permet d'accélérer le développement de solutions d'investissement en actifs privés adaptées aux clients individuels.

La combinaison de deux plateformes complémentaires

Fondée en 2004, Alpha Associates est une société de gestion basée à Zurich et dirigée par ses fondateurs, qui est spécialisée dans les solutions d'investissement multi-gestion en actifs privés, et gère 8,5 Milliards d'euros d'actifs. Alpha Associates met à disposition de plus de 100 clients institutionnels, notamment des fonds de pension et des compagnies d'assurance en Suisse, en Allemagne, et en Autriche, des capacités différenciantes en matière de fonds de fonds de dette privée, d'infrastructure et de private equity.

Ces capacités seront combinées avec le dispositif existant d'Amundi, qui a plus de 20 ans d'expérience en matière de multi-gestion d'actifs privés : une équipe dédiée gère ainsi, depuis Paris, 12 milliards d'euros d'actifs pour le compte de clients institutionnels, principalement en France, en Italie et en Espagne.

Suite à cette opération, les activités de multi-gestion actifs privés d'Amundi et d'Alpha Associates seront regroupées au sein d'une nouvelle ligne de métier.

Une offre élargie dans un segment de marché dont la croissance est soutenue par des tendances de long terme

Les marchés d'actifs privés ont été l'un des créneaux les plus dynamiques de la gestion d'actifs ces dernières années, alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles et voient cette classe d'actifs comme une alternative offrant des rendements attractifs avec une volatilité modérée sur la durée.

Les solutions de multi-gestion sont adaptées pour accompagner les investisseurs sur cette voie des actifs privés, car elles permettent d'accéder à un large éventail de styles et d'expertises de gestion, ce qui permet d'accroître la diversification, et d'améliorer le profil de risque. Les solutions d'investissement multi-gestion devraient ainsi permettre de proposer également des produits d'actifs privés adaptés aux clients individuels, qui sont aujourd'hui peu investis dans cette classe d'actifs.

Une transaction fortement créatrice de valeur

Cette transaction, conforme à la discipline financière d'Amundi et en ligne avec son plan stratégique, sera fortement créatrice de valeur grâce aux synergies de revenus et au potentiel de croissance. Le retour sur investissement sera supérieur à 13% après 3 ans, en incluant les synergies de revenus.

La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024, sous réserve des autorisations réglementaires.