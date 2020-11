Amundi : s'associe avec les universités de Cambridge et d'Oxford

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amundi ainsi que Clare College, Cambridge et Corpus Christi College, Oxford ont annoncé leur collaboration en vue d'élaborer une stratégie indicielle ESG sur mesure dans le cadre de leur transition vers l'investissement à faible émission carbone.

Clare College va faire basculer toute l'allocation actions de son fonds de dotation vers cette nouvelle stratégie. Cela traduit leur volonté d'atteindre l'objectif zéro carbone et de réduire le risque de dévaluation de leurs actifs bloqués sur le long terme. Cette stratégie sur mesure a été développée par Amundi, en collaboration avec les intendants de plusieurs collèges de l'Université de Cambridge et de l'Université d'Oxford. Elle repose sur une réplication d'indice efficiente, conçue pour offrir un profil d'investissement plus responsable et prendre en compte le risque financier lié au changement climatique.

Plus précisément, la stratégie ambitionne de répliquer la performance du MSCI ACWI tout en intégrant plusieurs objectifs centrés sur l'ESG. Il faudra donc éliminer du portefeuille tous les actifs liés aux combustibles fossiles, actions du secteur de l'énergie et les centrales à charbon et rechercher une amélioration considérable des revenus dits "verts" et réduire l'intensité en carbone.

Afin de s'assurer que cette stratégie n'entraîne pas une déviation trop importante par rapport à l'indice et donc des biais non désirés, l'exposition au facteur "value" fait également l'objet d'un suivi très rigoureux. Comme dans toutes les stratégies indicielles déployées par Amundi, la solution s'appuiera sur les capacités du groupe à engager le dialogue avec les entreprises dont il est actionnaire, afin de discuter des aspects ESG. L'accent sur le dialogue et le droit de vote favorisent un changement positif et durable dans l'intérêt des entreprises, de leurs investisseurs et de l'ensemble de la société.

Amundi et les équipes d'investissement des universités d'Oxford et de Cambridge travailleront conjointement pour faire évoluer la stratégie dans le temps, en fonction des changements permanents dans le domaine de l'investissement responsable. Cette approche dynamique permettra d'assurer que la stratégie reste bien positionnée pour rechercher les meilleurs rendements ajustés du risque.