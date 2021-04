Amundi : reste porté par le rachat de Lyxor

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi reste bien orienté ce jeudi (+2,8% à 74,5 euros), toujours porté par la prochaine acquisition de Lyxor. Le gestionnaire d'actifs a annoncé hier matin être entré en négociation exclusive avec la Société Générale en vue du rachat de la filiale de la banque rouge et noire pour un prix en numéraire de 825 ME. Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 MdE d'encours et est l'un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 MdE d'encours, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%).

Pour Oddo BHF, cette opération répond aux interrogations sur le potentiel de croissance des revenus: la part de marché et la taille d'Amundi sur le marché des ETF en Europe lui permettent dorénavant de poursuivre le développement de cette activité. Cela ne sera pas le cas de tous les acteurs. La transaction a un effet accrétif bien identifié mais qui devrait s'amplifier avec le temps. Le broker note également qu'Amundi est un très bon véhicule pour bénéficier d'une réallocation de l'épargne liquide des ménages tandis que le potentiel de hausse (+20%) est supérieur aux banques sans exposition au risque de crédit. De quoi rester à 'surperformer' avec une cible remontée de 80,2 à 86,9 euros.

Kepler Cheuvreux ('achat') a également revalorisé le dossier de 83,2 à 86,2 euros tandis qu'Exane BNP Paribas ('achat') a rehaussé son objectif de 80 à 83 euros.