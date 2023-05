Amundi : reste bien orienté

(Boursier.com) — A contre-courant, Amundi avance de 0,6% à 59,7 euros. Le gestionnaire d'actifs reste porté par son bon début d'année. Oddo BHF réitère son conseil 'surperformer' et sa cible de 72 euros sur le dossier à la suite de ces annonces. La bonne résistance du RN du groupe sur le trimestre (vs une base de comparaison élevée) témoigne de la bonne résilience du business model. Amundi a notamment adapté son offre produits au contexte de marché actuel. Le broker estime que le groupe conserve de multiples leviers de croissance organique à moyen/long terme et va bénéficier des synergies sur Lyxor. Il pourrait également accélérer sa croissance via des opérations de croissance externe. Ces différents éléments semblent toujours insuffisamment valorisés par le marché, le titre se traitant à un PE 24e de seulement 9,3x (PE 23e de 10x)...

La Deutsche Bank a de son côté ajusté la mire sur de 75 à 76 euros tout en restant à l''achat' tandis que le Credit Suisse a remonté le curseur de 62 à 64 euros ('neutre').