Amundi publie un résultat net ajusté de 309 millions d'euros au T1

Amundi publie un résultat net ajusté de 309 millions d'euros au T1









Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi a publié un résultat net ajusté de 309 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars (+50,1%) grâce notamment à des charges d'exploitation maîtrisées. Il s'agit du résultat trimestriel le plus élevé enregistré depuis son introduction en Bourse en 2015, a précisé le groupe.

Le groupe a fait part d'un résultat net ajusté qui a progressé au premier trimestre de 50,1% sur un an dans un contexte d'amélioration des conditions de marché. Amundi a aussi fait état de 18,6 milliards d'euros de sorties en produits de trésorerie, des flux liés au contexte de taux. Ses encours sous gestion ont progressé au premier trimestre de 14,9% sur un an pour s'établir à 1,75 milliard d'euros au 31 mars.

Rappelons que le groupe Amundi a annoncé début avril avoir entamé une négociation exclusive avec Société Générale en vue de l'acquisition de la filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération de 825 millions d'euros destinée à renforcer la position du groupe sur le marché des ETFs notamment...

Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré : "Amundi enregistre de très bonnes performances au 1er trimestre 2021 : résultats en forte hausse, collecte en actifs MLT de bon niveau, efficacité opérationnelle encore en amélioration. Les initiatives stratégiques lancées en 2020 (partenariat avec Banco Sabadell, joint-venture avec Bank of China, Amundi Technology) commencent à porter leurs fruits. L'acquisition de Lyxor sera un nouveau relais de croissance.

Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement mise en oeuvre depuis la création d'Amundi avec constance et rigueur dans l'exécution. Cette stratégie a permis de faire d'Amundi le leader européen et un acteur mondial reconnu. Au moment où je m'apprête à transmettre la direction générale à Valérie Baudson, et à succéder à Xavier Musca à la Présidence du Conseil d'Administration, je veux remercier Xavier pour son soutien et tous les collaborateurs d'Amundi pour leur contribution à la réussite de l'entreprise."