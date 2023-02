Amundi publie un résultat net ajusté de 303 ME au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Amundi a annoncé avoir enregistré un rebond de sa collecte nette au quatrième trimestre grâce aux produits de trésorerie. La direction a fait état d'un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7,5% par rapport à la période juillet-septembre. Au 31 décembre dernier, les encours gérés par le groupe financier s'élevaient à 1.904 milliards d'euros, soit une baisse sur un an de 7,7%.

Sur 2022, le résultat net ajusté s'est établi à 1,2 MdE, stable par rapport à 2021 hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance. L'intégration complète de Lyxor a été réalisée en moins de 9 mois. Les premières synergies de coûts et de revenus sont ressorties plus rapides que prévu.

Amundi proposera en AG un dividende stable à 4,10 euros par action.

Sur la période allant d'octobre à décembre, la collecte nette du groupe s'est élevée à 15 milliards d'euros, contre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au trimestre précédent.

"La collecte du dernier trimestre a été absolument cohérente avec l'évolution du marché", a commenté la directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson. "Nos clients se concentraient sur des expertises moins risquées, ce qui est plus que légitime dans l'environnement d'incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qu'on a connues sur cette période", a-t-elle ajouté avant de poursuivre : "Amundi a réalisé de bonnes performances en 2022. Notre résultat net s'élève à 1,2 MdE et notre collecte termine l'année en territoire largement positif, à l'inverse du marché de la gestion d'actifs en Europe. Ces résultats sont liés à la qualité de nos gestions, à l'adaptation de notre offre, mais aussi à la capacité d'abaisser notre base de coûts dans un contexte de marché défavorable. En 2022, Amundi a également poursuivi son développement conformément aux axes de son plan "Ambitions 2025", notamment en actifs réels, gestion passive, dans les services et la technologie, ou en Asie.

Enfin, l'intégration de Lyxor a été réalisée en moins de neuf mois. Elle offre désormais à Amundi une plateforme de leader européen en ETF pleinement opérationnelle, et délivre d'ores et déjà ses premières synergies de coûts et de revenus. Notre agilité, nos moteurs de développement, notre diversification, notre haut niveau de rentabilité et notre solidité financière nous permettent d'être confiants dans la capacité de création de valeur d'Amundi. Nous proposons à nos actionnaires un dividende stable par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2021."