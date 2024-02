Amundi propose un dividende de 4,10 euros par action

(Boursier.com) — Amundi remonte de 1,5% ce lundi à 60,65 euros dans le sillage d'une hausse annuelle de 7% de ses encours sous gestion, l'incertitude sur les marchés ayant continué à alimenter la demande de produits d'investissement à faible risque... Le total des encours sous gestion du groupe au quatrième trimestre a progressé ainsi à 2.037 milliards d'euros, en hausse de 3,2% par rapport au trimestre précédent.

Amundi a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 Millions d'euros, en ligne avec les attentes et en hausse de 3,4% sur un an. Les revenus nets ajustés du groupe sur la même période ont progressé de 2% à 806 millions d'euros.

Pour l'essentiel, la collecte de 13,2 milliards d'euros, hors contribution des joint-ventures en Asie, a été soutenue par les produits de trésorerie et la gestion dite "passive".

La direction a confirmé les objectifs du groupe pour 2025, notamment une croissance annuelle moyenne du résultat net d'environ 5%. Le gestionnaire de fonds a indiqué qu'il proposera un dividende de 4,10 euros par action, dans la lignée du dividende de 2022...

Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital reste à 'surperformance' sur Amundi avec un objectif qui passe de 69 à 70 euros. Morgan Stanley est à 'pondération de marché' avec un objectif de cours ajusté à 71,30 euros, tandis que la Société Générale reste à l'achat avec un objectif réhaussé de 71 à 72 euros.

Pour Barclays, "Amundi a publié un 4ème trimestre "mitigé" avec un résultat net en ligne de 313 ME et des encours clôturés en hausse de 1% à 2.037 MdsE... Les flux de trésorerie du T4, de 19,5 Milliards d'euros, étaient en avance, mais se sont concentrés sur les flux de trésorerie et de coentreprises à plus faible marge... Enfin, l'acquisition d'Alpha Associates a été annoncée avec des détails limités" souligne le broker qui vise un cours de 70 euros sur le dossier.