Amundi présente son nouveau plan sociétal 'Ambition 2025'

(Boursier.com) — Leader européen de l'investissement responsable avec plus de 800 milliards d'euros d'encours gérés avec une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance), Amundi lance un nouveau plan d'actions sociétal à horizon 2025. Ce plan a pour ambition d'amplifier davantage ses engagements que ce soit au travers des solutions d'épargne et d'investissement proposées à ses clients ou des actions menées auprès des entreprises. Dans un souci d'alignement, elle indexe également la rémunération de ses principaux cadres sur des objectifs ESG et présentera une stratégie climat à ses actionnaires.

Ce plan s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal qui s'articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire.

Bilan du plan ESG 2018-2021

Amundi rappelle que dès sa création, en 2010, le groupe a défini l'investissement responsable comme l'un de ses piliers fondateurs. En 2018, elle a décidé de franchir une étape supplémentaire en déployant un plan d'actions à 3 ans visant à adopter une approche 100% responsable. Au terme de ces trois années de travaux et de transformation, Amundi est devenue leader de l'investissement responsable avec au niveau de ses solutions d'épargne et d'investissement, 100% de ses fonds ouverts en gestion active qui intègrent des critères ESG avec l'objectif d'afficher une notation ESG supérieure à celle de l'indice de référence. Amundi propose aussi des encours en investissement responsable en gestion passive qui atteignent désormais près de 80 milliards d'euros (19 MdsE en 2018) grâce au développement d'une offre ESG et Climat. Certains de ses encours sont dédiés aux initiatives spécifiques favorisant la transition énergétique ou la cohésion sociale. Ils s'élèvent à 31 MdsE (10 MdsE en 2018). Par ailleurs, un fonds, Amundi Solidarité, a investi 400 ME dans l'économie sociale et solidaire (200 ME en 2018). Il est le plus grand fonds solidaire en France. Enfin, Amundi propose une offre de conseil sur l'ESG, qui est dédiée aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs pour les accompagner dans leur transition ESG.

Au niveau de ses actions auprès des entreprises, Amundi rappelle prendre systématiquement en compte leur niveau de contribution aux enjeux environnementaux et sociétaux. Le groupe financier se focalise sur deux axes majeurs : la question climatique et la cohésion sociale. En 2020, Amundi a voté à plus de 4 000 assemblées générales et notamment engagé des dialogues sur la transition énergétique et le changement climatique avec 472 entreprises.

Ambition 2025

Outre son adhésion à la coalition Net Zero des Asset Managers en juillet 2021, Amundi déploie un nouveau plan d'actions 2022-2025 avec un triple objectif : augmenter le niveau d'ambition en matière d'investissement responsable de ses solutions d'épargne ; engager un maximum d'entreprises à définir des stratégies d'alignement crédibles sur l'objectif Net Zero 2050 ; et assurer l'alignement de ses collaborateurs et de ses actionnaires sur ses nouvelles ambitions.

S'agissant de son offre de solutions d'épargne ou technologiques, Amundi s'engage sur 10 mesures clés pour accélérer sa transformation, d'ici 2025. Elles visent à :

1) Intégrer dans ses fonds ouverts de gestion active, qui représentent 400 milliards d'euros, une nouvelle note de transition environnementale.

2) Proposer sur l'ensemble des classes d'actifs, des fonds ouverts avec un objectif de gestion Net Zero 2050.

3) Atteindre 20Mds d'encours dans les fonds dits à impact qui investiront dans des entreprises ou financeront des projets qui visent une performance positive environnementale ou sociale.

4) Avoir 40% de sa gamme de fonds passifs constituée de fonds ESG

5) Développer au sein d'Amundi Technology, Alto Sustainability, une solution technologique d'analyse et d'aide à la décision pour les investisseurs sur les enjeux environnementaux et sociétaux.

S'agissant de ses actions envers les entreprises, Amundi s'engage à :

6) Etendre à 1.000 entreprises supplémentaires le périmètre d'entreprises avec lesquelles elle engage un dialogue continu sur le climat.

7) Exclure dès 2022 de ses investissements les entreprises qui réalisent plus de 30% de leur activité dans le pétrole et le gaz non conventionnel.

Pour aligner ses collaborateurs et ses actionnaires sur cette nouvelle ambition, Amundi a décidé de :

8) Prendre en compte le niveau d'atteinte de ses objectifs d'investissement responsable dans le calcul d'attribution des actions de performance de ses 200 cadres dirigeants à hauteur de 20%. Elle fixera également des objectifs ESG à l'ensemble de ses gérants et commerciaux.

9) Réduire ses propres émissions directes de gaz à effet de serre de près de 30% par collaborateur en 2025 par rapport à l'année 2018.

10) Présenter sa stratégie climat à ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale en 2022.