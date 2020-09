Amundi prend 25% du capital de Montpensier Finance

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Depuis plusieurs années, Montpensier Finance et Amundi avaient développé un partenariat industriel dans lequel Montpensier Finance s'appuie sur les outils d'Amundi Services : PMS Alto et Amundi Intermédiation. Amundi et Montpensier Finance ont décidé de renforcer ce partenariat en l'étendant à la promotion des expertises Montpensier, en particulier à l'international.

Dans ce cadre, Amundi entre au capital de Montpensier Finance à hauteur de 25%, aux côtés du management, actionnaire à 75%. La prise de participation à hauteur de 25% s'inscrit dans la démarche générale d'Amundi de soutenir le développement international de sociétés de gestion entrepreneuriales de la place de Paris. Elle permet également de compléter l'offre apportée à nos clients dans les domaines des actions européennes et des obligations convertibles , explique Yves Perrier, Directeur Général d'Amundi.

La reconnaissance qu'apporte à Montpensier Finance, le Groupe Amundi, premier asset manager européen, en qualité d'actionnaire, nous permettra d'accélérer notre développement international. Les équipes de Montpensier Finance continueront à développer, en toute autonomie, pour leurs clients investisseurs, leurs fonds et leur expertise ISR, fidèlement à l'ADN 'Investor Driven', la culture entrepreneuriale, et l'engagement responsable de Montpensier Finance , commente Guillaume Dard, Président de Montpensier Finance.

Rappelons que Montpensier Finance gère 2 milliards d'euros en actions européennes, obligations convertibles et fonds diversifiés. Elle conservera son autonomie de gestion.