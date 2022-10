(Boursier.com) — Amundi , premier gestionnaire d'actifs Européen, a financé l'entreprise TOLV, anciennement dénommée Phoenix Mobility, à hauteur de 2 millions d'euros. Ce financement sous forme de dette est porté par le fonds Amundi Finance & Solidarité et le fonds EDF Solidaire et bas carbone. Il permettra à la société grenobloise d'accélérer son développement en France et en Europe.

Fondée en 2019 sous le nom de Phoenix Mobility, TOLV est une entreprise pionnière de la conversion des véhicules thermiques à l'électrique : le rétrofit. Partenaire de Renault Group depuis juillet 2022 sur le co-développement d'un kit de rétrofit, elle se consacre à la conversion de véhicules utilitaires et carrossés à destination des professionnels et collectivités. En Septembre 2022, la société grenobloise dévoile sa nouvelle identité : TOLV.

Alors que le parlement européen vient de voter l'interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques dès 2035, recycler le parc automobile déjà existant apparaît aujourd'hui comme une solution incontournable. Inscrite dans une démarche d'économie circulaire, TOLV propose une solution fiable à la fois sur un plan pratique, économique et écologique.

Grâce à ce financement de deux millions d'euros, l'entreprise continuera de déployer ses solutions sur le territoire et étendre son marché en Europe comme l'explique Wadie Maaninou, CEO : "Ce financement vient compléter le tour de table de 2 millions d'euros en capital bouclé en fin d'année 2021 afin de renforcer le positionnement de TOLV en France et en Europe. Il nous permettra également d'accélérer notre industrialisation et le déploiement d'un réseau d'installateurs agréés dont une partie sera structurée autour de garages solidaires et d'insertion."

Florian Peudevin, co-gérant du fonds Amundi Finance & Solidarité et du fonds EDF Solidaire et bas carbone précise : "Ce financement s'inscrit parfaitement dans les stratégies d'investissement des fonds et dans le cadre du projet sociétal du Groupe Crédit Agricole. Les solutions de rétrofit permettent d'avoir un impact environnemental très rapide sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires. En réutilisant une structure de base déjà produite et en permettant de réduire à zéro les émissions CO2 liées à l'utilisation, le cycle de vie du produit proposé génère un impact environnemental net significatif comparé à l'achat d'un utilitaire neuf."