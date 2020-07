Amundi : opération validée

(Boursier.com) — Annoncée le 21 janvier 2020, l'acquisition à 100% de Sabadell Asset Management par Amundi est désormais finalisée, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues.... Le partenariat stratégique de 10 ans pour la distribution de produits Amundi à travers le réseau de Banco Sabadell en Espagne démarre, la stratégie commerciale et les priorités ayant déjà été définies par les deux partenaires.

Les travaux de coopération et d'intégration lancés depuis janvier entre Banco Sabadell et Amundi confirment le potentiel du partenariat, ce qui est illustré par la promotion des premiers produits gérés par Amundi dans le réseau bancaire de Banco Sabadell.

Sabadell AM a démontré sa résilience durant la période de pandémie, avec des encours de 21 MdsE à fin mai 2020, quasi stables par rapport à fin 2019. Cette transaction et le partenariat avec Banco Sabadell permettent à Amundi de renforcer significativement sa position en Espagne, un marché important en Europe pour l'épargne des clients Retail, de consolider son leadership européen et de mettre en oeuvre son business model unique visant à servir les réseaux Retail. Parmi les derniers avis, Citigroup approuve la démarche et cible désormais un cours de 80 euros, contre 68,5 euros, sur le dossier... Le titre grimpe de 1,1% ce lundi à 72,25 euros.