Amundi obtient la labellisation 'Relance' de son programme "Amundi Private Equity Mégatendances II"

Amundi obtient la labellisation 'Relance' de son programme "Amundi Private Equity Mégatendances II"









Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi , leader européen de la gestion d'actifs, annonce l'obtention du label Relance pour les trois fonds de son programme d'investissement "Amundi Private Equity Megatendances II", géré par Amundi Private Equity Fund (PEF). Ce label vise à aider les investisseurs à identifier les fonds d'investissement dont la vocation est d'accompagner le développement des PME et ETI françaises et de contribuer ainsi activement à la relance de l'économie réelle.

Stanislas Cuny, Directeur Général Délégué de Amundi PEF a déclaré : "Avec le programme d'investissement "Amundi Private Equity Mégatendances II", nous avons voulu mettre à la disposition des investisseurs une solution permettant d'investir dans les plus belles entreprises non cotées de nos territoires qui sont les fleurons de notre économie. Nous sommes très fiers que nos 3 fonds du programme soient reconnus comme participants pleinement à l'effort de relance de l'économie."

Fort du succès de son premier programme d'investissement Amundi Private Equity Mégatendances I, Amundi PEF a lancé son deuxième programme d'investissement à destination des particuliers et institutionnels. "Amundi Private Equity Mégatendances II" investit dans des PME ou ETI françaises principalement non cotées bénéficiant d'une ou plusieurs des 5 grandes tendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l'environnement et les évolutions sociétales. Le programme s'inscrit dans le plan de relance qui s'articule autour de 3 priorités : la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale.

En signant la Charte du label "Relance", créé par le gouvernement le 19 octobre 2020, Amundi PEF s'est engagé à continuer d'investir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises et en particulier des PME et ETI. Signataire des Principes de l'investissement socialement responsable, Amundi PEF applique également les critères extra financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans le choix de ses investissements cibles.

Les fonds labellisés doivent respecter la Charte du label, dont la bonne application est assurée par la direction générale du Trésor.

Parmi les fonds d'Amundi, plusieurs ont reçu le label Relance :

-Amundi Finance & Solidarité

-BFT France Futur

-CPR Ambition France

-FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II

-FCPR Mégatendances II

-FPCI Amundi Private Equity Mégatendances II