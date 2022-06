Amundi : nouvel avis

(Boursier.com) — Aundi campe sur les 54 euros ce mercredi, alors que le broker KBW est repassé à 'surperformer' sur le dossier en visant un cours de 82 euros. Berenberg avait auparavant ajusté son objectif de cours à 75 euros, contre 85 euros auparavant, alors que le groupe a présenté un premier trimestre solide dans un environnement cependant "moins favorable" constaté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Amundi a maintenu au 1er trimestre 2022 un bon niveau de résultat net ajusté (324 ME), dans un environnement devenu moins porteur. Cette croissance s'explique par l'effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du T1 2022), mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d'une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d'exploitation de 50,6%).