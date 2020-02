Amundi : nouveaux avis de brokers

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi reperd 0,4% ce jeudi à 77 euros, alors que les notes de brokers se multiplient en réaction aux comptes 2019 du groupe financier publiés hier... La Deutsche Bank reste ainsi à 'conserver' sur la valeur avec un cours cible ajusté en hausse de 70 à 75 euros. Le britannique Barclays a remonté pour sa part de 64 à 70 euros son objectif de cours et Morgan Stanley a réhaussé le sien à 88,20 euros. Le 4e trimestre 2019 a affiché une collecte record de +76,8 MdsE chez Amundi, portée par les actifs MLT (+82,4 MdsE), dans un contexte de normalisation progressive du niveau d'aversion au risque. Ces flux incluent le gain d'un nouveau mandat institutionnel (fonds de pension) pour +59,6 MdsE dans la JV indienne. Compte tenu d'un effet marché positif (+13,7 MdsE), les encours sous gestion atteignent 1.653 MdsE au 31 décembre 2019, en croissance de +5,8% vs fin septembre 2019 et de +16% vs fin 2018.

Au 4e trimestre 2019, les revenus d'Amundi se sont inscrits en forte hausse de +15,9% grâce à une bonne tenue des commissions nettes de gestion et à un niveau très élevé de commissions de surperformance (85 ME). L'augmentation des charges (+10,8%) s'explique d'une part par la hausse des rémunérations variables (liée aux bonnes performances des gestions) et d'autre part par des coûts liés aux projets stratégiques (Espagne, Chine). Conséquence de cet effet de ciseau positif, le coefficient d'exploitation s'améliore (50,3%, soit - 2,3 pts vs T4 2018).

Meilleur résultat trimestriel

Au total Amundi a enregistré ainsi son meilleur résultat trimestriel, avec 262 ME de résultat net comptable (+36,5% vs T4 2018) et 274 ME de résultat net ajusté (+21,8% vs T4 2018).

Les revenus nets ont atteint 2.707 ME, en hausse sensible de +4,9% par rapport à 2018. Les revenus nets de gestion progressent de +2,2%, grâce en particulier au très bon niveau des commissions de surperformance qui atteignent 171 ME (+49% vs 2018) ; en revanche les commissions nettes de gestion sont quasi-stables (+0,1%). La marge moyenne sur encours s'érode légèrement, à 18,4 points de base des encours (contre 18,8 pb en 2018), compte tenu notamment de la proportion accrue de clients institutionnels.

De plus, le niveau de produits financiers a été élevé en 2019 (44 ME, vs -24 en 2018). Le résultat comptable de l'exercice 2019 s'est élevé à 959 ME, soit +12,2% par rapport à 2018. Le Bénéfice net par action comptable a atteint 4,75 euros, en hausse sensible de +12,1% par rapport à 2018.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 12 mai 2020, un dividende de 3,10 euros par action, en numéraire, soit une croissance de +6,9% vs 2018. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe (sur la base du nombre d'actions fin 2019) et à un rendement de 4,1% sur la base du cours de l'action au 6 février 2020 (clôture). Ce dividende sera détaché le 20 mai 2020 et mis en paiement à compter du 22 mai 2020.

Une structure financière renforcée

La structure financière s'est renforcée en 2019 : les fonds propres tangibles s'élèvent à 2,7 MdsE, en hausse de +0,4 MdE par rapport à fin 2018. Le ratio CET1 s'élève à 15,9% fin 2019 (vs. 13,2% fin 2018), largement supérieur aux exigences réglementaires.

A noter qu'à compter du 1er janvier 2020, Amundi n'a plus d'exigence de fonds propres supplémentaires au titre du processus SREP. Amundi continuera à piloter son bilan pour conserver un ratio CET1 supérieur à ses exigences réglementaires.

Pour mémoire, l'agence de notation Fitch avait renouvelé en juin 2019 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.