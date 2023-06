Amundi : nominations

(Boursier.com) — Céline Boyer-Chammard est nommée Directrice du pôle Transformation Durable et Organisation. Elle est membre du comité de direction d'Amundi.

Olivier Mariée, Directeur Général de CPR AM, est nommé directeur du pôle Joint-Ventures d'Amundi. Il est membre du comité de direction d'Amundi.

Céline Boyer-Chammard a une longue expérience dans le secteur du conseil. Jusqu'en 2022, elle était Directrice Associée du Boston Consulting Group. Membre des centres d'expertise Services Financiers, Développement Durable et Technologie, elle a accompagné de nombreux clients internationaux (banques, gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance) à travers leurs grandes transformations. Elle était co-leader européen du sujet finance responsable. Elle a également travaillé avec le groupe Crédit Agricole pendant plusieurs années, en particulier sur les sujets de finance et d'investissement responsable. Elle rejoint Amundi en juin 2022 en qualité de Chief Sustainable Transformation Officer et devient membre du comité exécutif.

Céline Boyer-Chammard est diplômée de l'École Polytechnique (promotion 1991) et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (1996). Elle détient également un MBA de l'INSEAD (2000).

Olivier Mariée a effectué une partie de sa carrière au sein du groupe Axa.Il y entre en 1992 en tant que responsable commercial dans le réseau Agents Prévoyance & Patrimoine d'Axa France. En 1997, il est nommé directeur de la gestion privée d'Axa Investment Managers. Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité au Japon et au Royaume-Uni, Olivier devient Directeur Marketing du Groupe AXA de 2009 à 2012. Il est ensuite nommé CEO d'Axa Wealth Management et directeur métiers & distribution épargne au sein d'Axa France où il supervise les activités de 3 500 collaborateurs. Il prend la tête en 2017 de la direction commerciale d'Axa France avant de devenir en janvier 2020 Président Directeur Général de Direct Assurance.

Olivier Mariée rejoint en septembre 2021 Amundi en tant directeur dénéral de CPR Asset Management et membre du comité exécutif d'Amundi.

Olivier Mariée est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (Paris).