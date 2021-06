Amundi lève des fonds auprès de ses salariés à 51 euros l'action

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi lance l'augmentation de capital réservée aux salariés sous le nom We Share Amundi.

L'opération consiste en une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés, préretraités et retraités des sociétés du Groupe Amundi adhérentes au Plan d'Epargne Entreprise de l'UES Amundi (PEE) ou au Plan d'Epargne Groupe International d'Amundi (PEGI). L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.

L'offre porte sur un nombre maximum de 1 000 000 d'actions, d'une valeur nominale de 2,5 euros par action. Les actions nouvelles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes.

Souscription à 51,04 euros

Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 15 au 29 juin inclus. Le prix de souscription est fixé à 51,04 euros. Il correspond à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Amundi sur les 20 séances de bourse entre le 17 mai et le 11 juin 2021 inclus, après application d'une décote de 30%.

L'incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le nombre maximal de titres créés sera de 1 million, soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote. Pour mémoire, les salariés détiennent actuellement 0,6% du capital d'Amundi.

L'admission des actions Amundi nouvelles émises dans le cadre de l'opération sur le marché d'Euronext à Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital, prévue le 29 juillet. Les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 30 juillet, sur la même ligne que les actions existantes, (code ISIN FR0004125920).

Qui est concerné ?

Cette offre traduit la volonté de la société d'associer les salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle doit permettre de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs.

We Share Amundi est déployée en France et auprès des salariés des entités du groupe Amundi dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour et Taiwan. Sont éligibles à l'offre les salariés des sociétés adhérentes au PEE ou au PEGI, ayant une ancienneté d'au moins 3 mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2020 et le dernier jour de la période de souscription, ainsi qu'en France, les retraités ayant gardé des avoirs dans le PEE.

Les actions pourront être souscrites par l'intermédiaire des fonds communs de placement d'entreprise FCPE Amundi Actionnariat Relais 2021 ou FCPE Amundi Shares Relais 2021, à l'exception de certains pays où les actions seront souscrites en direct. Après la réalisation de l'augmentation de capital, et après décision de leurs conseils de Surveillance et agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ces FCPE Relais seront fusionnés, respectivement, dans le FCPE Amundi Actionnariat s'agissant du FCPE Amundi Actionnariat Relais 2021 et du FCPE Amundi Shares s'agissant du FCPE Amundi Shares Relais 2021.

Indisponibilité de 5 ans

Les actions souscrites dans le cadre de We Share Amundi seront soumises à une période d'indisponibilité d'environ 5 ans, sauf survenance des cas de déblocage anticipés prévus par le PEE ou le PEGI, et le cas échéant, aménagés pour certains pays.

Le montant individuel de souscription est limité à 40.000 euros. Les bénéficiaires pourront financer leur souscription en effectuant des nouveaux versements dans les plans, dans la limite du plafond annuel de 25% de leur rémunération annuelle brute.

Dans le cas où le montant total des demandes de souscription représenterait un nombre d'actions supérieur à celui dédié à l'opération, les souscriptions portant sur les montants les plus faibles seront intégralement servies tandis que les souscriptions les plus élevées feront l'objet d'une réduction par écrêtement jusqu'à saturation de l'enveloppe.