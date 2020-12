Amundi : légère hausse

(Boursier.com) — Amundi remonte de 0,7% sur les 66,85 euros ce jeudi, malgré le broker Citi qui a dégradé le dossier à 'neutre'. Morgan Stanley avait relevé auparavant son cours cible à 79,5 euros avec un avis à 'surpondérer' sur l'établissement financier. Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs a ramené son objectif de cours à 60 euros, tout en étant 'neutre'. Le groupe a publié dernièrement une nouvelle amélioration de sa collecte d'encours et de ses résultats au titre du troisième trimestre dans la foulée du redressement observé sur la période avril-juin. Le groupe a fait part d'encours sous gestion en progression de 6,4% sur un an à 1,66 milliard d'euros. La direction explique cette hausse par une amélioration de la collecte nette qui a représenté 34,7 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, l'intégration des encours de Sabadell AM au 1er juillet 2020 (+ 21 milliards d'euros) et un effet de marché positif (+15 milliards d'euros).

Sur le trimestre écoulé, le résultat net ajusté d'Amundi est ressorti en progression de 2,3% à 235 millions d'euros, comparé à la même période il y a un an. Sur 9 mois, il est en repli de 8,3% à 674 millions d'euros, en raison de la baisse des marchés financiers. Sur la période juillet-septembre, les revenus nets totaux ajustés se sont établis à 630 millions d'euros, contre 657 millions il y a an. Sur 9 mois, ils sont en recul de 6,2% à 1,86 milliard d'euros, pénalisés par un repli des commissions de gestion.