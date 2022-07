Amundi : Le résultat net part du groupe s'inscrit à 527 ME

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 28 juillet 2022 sous la présidence d'Yves Perrier et a examiné les comptes du 1er semestre 2022. Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "Dans un environnement défavorable, Amundi a maintenu un bon niveau de profitabilité et d'efficacité opérationnelle, témoignant de la robustesse de son modèle diversifié. La collecte totale est positive au 2e trimestre, grâce à la résistance de l'activité dans le Retail, au dynamisme de nos joint-ventures asiatiques, ainsi qu'à la bonne tenue de nos relais de croissance. Amundi Technology poursuit ses développements et voit ses revenus progresser".

Les résultats sont robustes dans un contexte de marché défavorable avec un haut niveau de résultat, soit 593 ME au S1. Le groupe affiche une bonne résistance de l'activité avec une collecte de +5 MdsE au S1 avec une hausse sensible des commissions nettes de gestion (+12% vs S1 2021 et +4,6% à périmètre constant).

L'efficacité opérationnelle a été maintenue (53% de coefficient d'exploitation). Le résultat brut d'exploitation ajusté ressort à 744 ME (855 ME il y a un an). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 527 ME (630 ME). Les revenus nets ajustés au S1 sont de 1,59 MdsE contre 1,62 MdsE il y a un an. Les fonds propres tangibles s'élèvent à 3,3 MdsE.