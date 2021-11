Amundi : le résultat net ajusté trimestriel s'inscrit à 333 ME

(Boursier.com) — Amundi publie des résultats trimestriels solides de 333 ME, soit +41,5% vs T3 2020 avec une bonne dynamique d'activité. Les revenus nets de gestion restent de bon niveau, tirés par des commissions nettes de gestion de 707 ME (+17,6% vs T3 2020 et +2,6% vs T2 2021) et des commissions de surperformance élevées (90 ME). Le coefficient d'exploitation ressort à 48,4% (50% hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance).

Le résultat net ajusté s'inscrit ainsi à 333 ME, en forte croissance de +41,5% vs T3 2020 et hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance, de +9,9% vs T2 2021 et +29,2% vs T3 2020.

La collecte de +15 MdsE en actifs MLT sur la période est tirée par les offres ESG, la gestion active (+11,1 MdsE) et par tous les segments de clientèle. La décollecte est limitée en produits de trésorerie (-2,2 MdsE) et la décollecte dans les JVs est de -12,7 MdsE, liée à une sortie exceptionnelle

L'encours ressort à 1.811 MdE au 30/09/2021, en hausse de +8,9% sur un an (+1% au T3).

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : "Les résultats d'Amundi au 3e trimestre 2021 s'inscrivent en forte hausse par rapport au 3e trimestre 2020, portés par des revenus en forte progression et des coûts maitrisés. La collecte nette en actifs Moyen Long terme s'est maintenue à un niveau élevé, à 15 MdsE, portée par l'ensemble des expertises et des segments de clientèle Retail et Institutionnels.

Avec plus de 800 MdsE en actifs ESG, Amundi confirme son leadership mondial et poursuit la mise en oeuvre de son plan d'action ESG.

L'acquisition de Lyxor, prévue fin décembre 2021, permettra d'accélérer le développement d'Amundi, notamment en ETF et en gestion alternative".