Amundi : Le résultat net ajusté s'élève à 962 ME en 2020

Amundi : Le résultat net ajusté s'élève à 962 ME en 2020









Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Le groupe Amundi a enregistré au 4e trimestre 2020 un résultat net de 288 ME, en progression de +5,1% par rapport au dernier trimestre 2019 et de +22,5% par rapport au T3 2020. C'est le résultat trimestriel le plus élevé depuis la création d'Amundi. Ce bon résultat trimestriel résulte de trois facteurs :

Une croissance des revenus nets de +1,6% vs T4 2019, avec une bonne tenue des commissions nettes de gestion (+0,9%) et un niveau élevé de commissions de surperformance (94 ME), qui reflète la qualité des gestions.

Une très bonne maitrise des charges d'exploitation. A périmètre constant, c'est-à-dire hors coûts de démarrage de la nouvelle filiale en Chine avec Bank of China Wealth Management (~10 ME) et intégration des charges de Sabadell AM (~5 ME), les charges seraient en baisse de -1,7% vs le T4 2019.

Le coefficient d'exploitation s'est établi à 50,7%, quasiment au même niveau qu'au T4 2019, et demeure l'un des meilleurs de l'industrie.

Dans un environnement de marché en redressement, la collecte nette du 4e trimestre 2020 s'élève à +29,8 MdsE hors JV, tirée par l'ensemble des segments de clientèle et des classes d'actifs. Les flux en actifs MLT (+12,3 MdsE) sont en amélioration sensible.

Au total, y compris les JVs, la collecte du trimestre est de +14,4 MdsE. Compte tenu d'un effet marché positif (+52 MdsE), les encours sous gestion atteignent 1.729 MdsE fin 2020, en croissance de +4% vs fin septembre 2020 et de +4,6% vs fin 2019.

En 2020, Amundi a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable

Le résultat net ajusté s'élève à 962 ME, en baisse de 4,7% par rapport à 2019, mais stable hors impact de la baisse des marchés en 2020. Ce résultat est proche de la trajectoire du plan 2018-20209 qui prévoyait un quasi-doublement du résultat net par rapport à l'année de la cotation.

Dans un environnement de marché volatile, Amundi a enregistré un niveau d'activité résilient, à +45,1 MdsE, avec une décollecte limitée au 1er semestre (-4 MdsE) et un 2nd semestre particulièrement dynamique (+49 MdsE). Cette solide activité a été tirée par tous les segments de clientèle.

La structure financière s'est renforcée en 2020 : les fonds propres tangibles s'élèvent à 3,2 MdsE, en hausse de +0,5 MdE par rapport à fin 2019. Le ratio CET1 s'élève à 20% fin 2020 (vs. 15,9% fin 2019), largement supérieur aux exigences réglementaires. Pour mémoire, l'agence de notation Fitch a renouvelé en mai 2020 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

Cette solidité financière permet de renouer avec notre politique de dividende, compatible avec la recommandation BCE. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 10 mai 2021, un dividende de 2,90 euros par action, en numéraire.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe, et à un rendement de 4,5% sur la base du cours de l'action au 8 février 2021 (clôture). Ce dividende sera détaché le 13 mai 2021 et mis en paiement à compter du 17 mai 2021.

Les dernières initiatives ont contribué à la progression des encours totaux gérés en ESG de 323 MdsE en 2019 à 378 MdsE en 2020.

Evolution de la gouvernance

Lors de sa réunion du 9 février 2021, le Conseil d'Administration a entériné les évolutions suivantes de la gouvernance d'Amundi, qui seront effectives à l'issue de l'assemblée générale du 10 mai 2021 :

Valérie Baudson succédera à Yves Perrier à la direction générale d'Amundi. Valérie Baudson a rejoint l'entreprise il y a 14 ans. Elle est membre du Comité Exécutif depuis 2013 et du Comité de Direction depuis 2016, en charge de CPR AM, de la ligne métier ETF, Indiciel & Smart Beta et du pôle clients Distribution Tiers & Banques privées. Elle a été une actrice clef de la réussite d'Amundi, par le développement de l'activité de gestion passive / ETF et de CPR AM, ainsi que par sa contribution active à la direction générale. Valérie Baudson deviendra membre du Comité Exécutif et Directrice Générale adjointe de Crédit Agricole S.A.

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T1 2021 : 29 avril 2021

Assemblée Générale exercice 2020 : 10 mai 2021

Publication des résultats du S1 2021 : 30 juillet 2021

Publication des résultats des 9M 2021 : 4 novembre 2021

Calendrier du dividende

Détachement : 13 mai 2021

Mise en paiement : à compter du 17 mai 2021.