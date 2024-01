Amundi  : le rendez-vous est pris !

(Boursier.com) — En baisse de 2,3% à 61,30 euros, Amundi est emporté par le compartiment financier qui est plombé en bourse par les dernières déclarations des membres de la BCE et de la Fed qui continuent les uns après les autres de calmer les ardeurs des anticipations de baisse de taux en 2024... De leur côté, plusieurs analystes ont dernièrement ajusté leur objectif sur le gestionnaire d'actifs, qui dévoilera ses comptes annuels le 7 février... RBC Capital reste ainsi à 'surperformance' sur Amundi, tout en remontant sa cible de 64 à 69 euros, tandis que Citi a quant à lui rehaussé son objectif à 72 euros tout en restant à l''achat'... De son côté, BNP Paribas Exane avait revalorisé le dossier ('surperformer') de 71 à 73 euros, tandis que JP Morgan ('surpondérer') a ajusté la mire dans l'autre sens, de 80,5 à 79 euros, même si le groupe semble avoir terminé solidement l'exercice 2023 après avoir publié des encours sous gestion en hausse de 4,1% sur un an à la fin septembre...

Les encours sous gestion du groupe ont augmenté au troisième trimestre de 13,7 milliards d'euros sur un an pour s'établir à 1.973 milliards d'euros à fin septembre. La gestion passive a enregistré une forte collecte au troisième trimestre, de 10,8 milliards d'euros. La joint-venture d'Amundi avec la banque publique indienne SBI a également contribué à la collecte (+2 milliards d'euros).