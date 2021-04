Amundi : le marché salue le rachat de Lyxor

(Boursier.com) — Amundi prend la tête du SBF120 (+2,8% à 72,4 euros) à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la prochaine acquisition de Lyxor. Le gestionnaire d'actifs est entré en négociation exclusive avec la Société Générale en vue du rachat de la filiale de la banque rouge et noire pour un prix en numéraire de 825 ME. Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 MdE d'encours et est l'un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 MdE d'encours, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%).

Avec cette opération, Amundi deviendrait ainsi le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 MdE d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en matière de clientèle que de géographie.

Amundi revendique un potentiel de synergies élevé, pour cette transaction "fortement créatrice de valeur", avec une valeur d'entreprise représentant un multiple P/E 2021e d'environ 10x (avec les seules synergies de coûts), une relution du bénéfice net par action d'environ 7% (avec les seules synergies de coûts) et un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans (avec les seules synergies de coûts).

Cette opération, longtemps attendue, devrait se traduire par un relèvement du consensus tant en termes de BPA que d'objectifs de cours, note Oddo BHF. L'impact devrait être proche de l'effet relutif attendu soit, au moins 7%. La progression d'Amundi sur le marché des ETF pourrait également avoir un effet positif sur les multiples que le marché lui applique. En effet, la comparaison avec les AM US montre que les acteurs fortement exposés à cette activité bénéficient d'une prime par rapport au secteur. Par cette acquisition, Amundi s'éloigne encore un peu plus du profil " moyen " des Asset Managers européens et cela devrait lui être favorable... Le courtier est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 80,2 euros.