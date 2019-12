Amundi lance une coentreprise en Chine

(Boursier.com) — Amundi et Bank of China Wealth Management ont obtenu l'accord des autorités chinoises de régulation pour créer une coentreprise en Chine. Ce projet de création d'une société commune entre Amundi et BOC Wealth Management, ainsi que le partenariat de long terme du groupe français avec Bank of China, permettent à Amundi "d'ajouter un pilier à sa stratégie de développement en Chine et de bénéficier de relations commerciales fortes avec l'une des premières banques en Chine", explique le dirigeant d'Amundi, Yves Perrier. Amundi et BOC Wealth Management, filiale de Bank of China, ont ainsi reçu cet accord de la China Banking and Insurance Regulatory Commission pour créer une société commune dans la gestion d'actifs. L'objectif est de lancer la société commune courant deuxième semestre 2020.

Afin de mettre en oeuvre la décision des autorités chinoises, en particulier les 11 mesures proposées par le Comité de développement de la stabilité financière (Financial Stability Development Committee) du Conseil d'État visant à ouvrir davantage le secteur financier, Bank of China a répondu aux exigences règlementaires et, après s'être adressée aux principaux gestionnaires d'actifs internationaux, elle a finalement retenu Amundi. Amundi a répondu favorablement à l'opportunité offerte par le nouveau cadre réglementaire et à la proposition de Bank of China de devenir actionnaire majoritaire d'une nouvelle société commune dans la gestion d'actifs. "Amundi est fière d'avoir été sélectionnée par Bank of China pour participer à ce projet pionnier, avec l'objectif de construire une société de gestion d'actifs de premier ordre en Chine", ajoute Yves Perrier.

