Amundi lance un programme d'investissement en dette privée pour financer la transition du secteur agricole et agroalimentaire en Europe

(Boursier.com) — Amundi , leader européen de la gestion d'actifs, annonce le lancement du programme d'investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe (AAAA) et le premier closing de son véhicule institutionnel avec un engagement de 130 millions d'euros du groupe Crédit Agricole. S'inscrivant dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole, ce programme a pour objectif de financer des entreprises paneuropéennes des secteurs agricoles et agroalimentaires engagées dans une transition vers un modèle plus durable. L'objectif de collecte du programme est de 750 ME.

L'Union européenne, troisième puissance agricole mondiale avec près de 1,3 millions d'acteurs, et premier exportateur de produits agro-alimentaires, a d'importants besoins de financements non adressés à ce jour, estimés à 20-40 MdsE par an.

Ces financements sont nécessaires afin d'adapter le système agricole et agro-alimentaire européen à un modèle à faible intensité carbone, permettant la préservation des ressources naturelles et garantissant la souveraineté alimentaire.

Une stratégie au service du financement des PME, ETI, et coopératives agricoles

Le lancement d'Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe (AAAA) s'inscrit dans l'engagement du groupe Crédit Agricole pour accompagner l'évolution des secteurs agricoles et agro-alimentaires vers un système compétitif et durable. A ce titre, plus de 130 millions d'euros sont apportés par le groupe Crédit Agricole dès le lancement, témoignant d'un engagement fort et de l'alignement d'intérêt avec les autres investisseurs dans ce programme.

AAAA poursuit une stratégie de direct lending à impact gérée par l'équipe de Dette Privée d'Amundi Actifs Réels et Alternatifs. Elle vise à accompagner le développement de PME, ETI et coopératives du secteur agricole et agro-alimentaires en Europe, à travers différents instruments en dettes senior unitranche et subordonnée.

Depuis 2012, l'équipe de Dette Privée d'Amundi a déjà investi plus de 2 milliards d'euros dans l'économie réelle pour accompagner les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, avec une démarche prudente dans la sélection des opportunités de financement. L'équipe s'appuie sur un vaste réseau de partenaires européens parmi lesquels le groupe Crédit Agricole, pour identifier les projets à financer.

Zoom sur la stratégie à impact

La stratégie à impact mise en oeuvre par le véhicule institutionnel et qui sera déclinée sur les autres véhicules du programme correspond à un article 8 SFDR. Elle s'inscrit dans le cadre d'action défini par le groupe Crédit Agricole qui s'articule autour de deux axes principaux : la préservation des ressources naturelles et la transition vers une économie bas-carbone.

Dans ce cadre, des objectifs et des engagements précis sont pris en termes d'additionnalité (accès au financement pour les PME-ETI), d'intentionnalité (contribution positive et concrète à la transition) et de mesurabilité (critères précis qui orientent les investissements) donnant lieu à des ajustements du coût des financements octroyés.

Jean-Pierre Touzet, Directeur du Pôle Agri-Agro - Garantie - Capital Développement de Crédit Agricole S.A. : "Ce nouveau fonds propose aux dirigeants d'entreprise et de coopérative de la filière agri-agro, une offre de financement alternative et complémentaire à l'endettement classique. Il vient compléter la gamme d'instruments de financement et d'investissement "Ambition Agri-Agro" du groupe Crédit Agricole qui s'appuie, notamment, sur un fonds de capital investissement géré par IDIA Capital Investissement et un fonds de capital innovation géré par notre partenaire Supernova Invest, déjà opérationnels. Rappelons aussi que notre ambition est de mobiliser au global 1 milliard d'euros pour le financement de ces transitions agri-agro."

Dominique Carrel-Billiard, Directeur du Métier Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi, commente : "Avec ce programme ambitieux qui s'inscrit pleinement dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, Amundi continue de participer au financement de la transition des acteurs économiques notamment dans un secteur clé pour l'économie européenne et la lutte contre le changement climatique."

Thierry Vallière,Directeur de la Dette Privéechez Amundi, conclut : "Nous souhaitons offrir aux investisseurs une solution d'investissement innovante qui permettra d'accompagner les entreprises des secteurs agri agro dans la conduite de leurs changements stratégiques vers un système compétitif et durable. Nous sommes confiants dans notre capacité à déployer les financements rapidement et à sécuriser nos investissements dans le secteur, grâce à la profondeur de notre sourcing et à la qualité de notre processus de sélection."