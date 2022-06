Amundi lance son augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Amundi lance l'augmentation de capital réservée aux salariés, sous le nom 'We Share Amundi', dont le principe avait été décidé le 8 février 2022. L'offre, qui traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise, mais aussi à la création de valeur économique, "permettra de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs". L'incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000 (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote). La décote proposée aux salariés sera de 30%, comme pour les 3 précédentes augmentations de capital réservée aux salariés. Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 20 juin au 28 juin 2022 inclus. L'augmentation de capital est prévue le 26 juillet 2022 et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 28 juillet 2022.

Pour mémoire, les salariés détiennent aujourd'hui 0,8% du capital d'Amundi. We Share Amundi est déployée en France et auprès des salariés des entités du groupe Amundi dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour et Taïwan. Sont éligibles à l'offre We Share Amundi, les salariés des sociétés adhérentes au PEE ou au PEGI, ayant une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période de souscription, ainsi qu'en France, les retraités ayant gardé des avoirs dans le PEE. Le prix de souscription est fixé à 36.39 euros. Les bénéficiaires pourront souscrire à l'opération du 20 juin 2022 au 28 juin 2022 inclus.