Amundi lance le fonds Emerging Markets Equity ESG Improvers

(Boursier.com) — Amundi , premier gérant d'actifs européen, annonce le lancement d'Amundi FundsEmerging Markets Equity ESG Improvers, une stratégie de gestion active visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable. Ce fonds est le premier des 6 stratégies de la gamme ESG Improvers à offrir une exposition aux marchés émergents. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Le Fonds investira activement dans un portefeuille diversifié composé de 90 à 120 valeurs internationales des marchés émergents issues de tout type de capitalisation, en mettant l'accent sur l'amélioration des caractéristiques en matière de durabilité, en combinant analyse ESG et analyse fondamentale. Conformément à la philosophie qui sous-tend la gamme ESG Improvers depuis son lancement en 2021, le fonds adoptera une vision prospective de l'ESG et l'engagement constituera un élément clé. L'objectif est d'aller au-delà d'une méthodologie statique de notation ESG, en s'engageant auprès des entreprises présentant un profil ESG certes inférieur mais en amélioration, afin d'avoir un impact plus important sur les investissements et d'aider ces entreprises à obtenir un score ESG plus élevé.

Le Fonds sera co-géré par Deirdre Maher, Responsable des marchés frontières, et Andrea Salvatori, Gestionnaire de portefeuille senior - Responsable stratégies ESG pour les marchés émergents chez Amundi.

L'équipe Marchés émergents d'Amundi gère plus de 41 milliards d'euros d'actifs sous gestion, en adoptant une approche multi-actifs unique basée sur la combinaison des équipes Obligataires et Actions, afin d'avoir une vision d'investissement d'ensemble sur les marchés émergents.

Cette approche à 360o permet aux équipes d'investissement de comprendre l'intégralité du coût du capital, et d'identifier et de générer des opportunités d'investissement uniques.

Pionnier de l'investissement responsable, Amundi gère plus de 834 milliards d'euros d'encours en investissement responsable, avec plus de 13.500 émetteurs notés selon des critères ESG. Le processus d'analyse ESG reconnu d'Amundi sera pleinement intégré à l'approche d'investissement du Fonds.

Yerlan Syzdykov, Responsable de la gestion marchés émergents chez Amundi, déclare : "Les marchés émergents partent de plus loin en ce qui concerne leur parcours ESG. Alors que les thèmes ESG deviennent de plus en plus répandus sur les marchés en développement, la combinaison de notre approche multi-actifs et de nos solides capacités d'engagement auprès des entreprises, nous permettra d'offrir aux investisseurs une opportunité unique de générer de l'alpha responsable en ayant un impact concret sur leurs investissements. Nous sommes ravis d'ajouter cette nouvelle solution dédiée aux marchés émergents au concept ESG Improvers d'Amundi."

Le fonds est disponible au sein de la SICAV Amundi Funds et actuellement enregistré dans les pays suivants : France, Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège et Suède.