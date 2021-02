Amundi lance la division 'Amundi Outsourced Chief Investment Officer Solutions'

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi , premier gestionnaire d'actifs européen, annonce la création de la division Amundi Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) Solutions, une équipe offrant des services de gestion sur-mesure et de conseils en stratégies d'investissements à destination des clients institutionnels et des family offices.

Historiquement élaborées pour les sociétés du Groupe Crédit Agricole, ces solutions sont au coeur de l'offre de gestion d'Amundi depuis plus de 30 ans. Elles sont également proposées à des clients hors groupe depuis 2009, lesquels représentent aujourd'hui près de 45 milliards d'euros sous gestion.

Dans un contexte où la crise récente a davantage complexifié les défis opérationnels et d'investissements des investisseurs institutionnels, tels que des taux durablement bas, une incertitude croissante sur les marchés financiers ou des cadres réglementaires de plus en plus exigeants, Amundi propose de les aider à se recentrer sur leurs objectifs stratégiques. Sa nouvelle division OCIO leur permet en effet de transférer à Amundi tout ou partie des fonctions d'investissement généralement exercées par leur comité d'investissement. Pleinement intégrés à la plateforme de gestion diversifiée d'Amundi, ces services d'investissement sont dirigés par une équipe de conseillers seniors spécialisés par type de clientèle et ayant une connaissance approfondie de leurs enjeux.

Plus précisément, la division Amundi OCIO Solutions propose aux clients institutionnels une gamme de solutions totalement personnalisables, allant du conseil pur à l'implémentation complète de portefeuilles et plateformes d'investissement. Elle s'appuie sur l'ensemble des infrastructures technologiques d'Amundi, reconnues pour leur qualités et robustesse, et couvrant l'ensemble de la chaine de valeur de la gestion financière (IT, front, middle et back office), permettant de bénéficier des systèmes d'un leader mondial en matière de gestion d'actifs.

Les solutions OCIO d'Amundi couvrent les activités suivantes :

-Gouvernance et stratégie d'investissement

-Allocation d'actifs tactique

-Gestion actif-passif

-Analyse et sélection de fonds ou de gérants

-Conception et mise en oeuvre d'architectures de portefeuille

-Gestion de portefeuille et du risque

-Risk overlays

-Reporting

-Transfert de connaissances et Formation

Cette nouvelle division regroupe 28 experts en solutions OCIO qui s'appuient à la fois sur les 200 professionnels la plateforme de gestion diversifiée, les 140 analystes et chercheurs et aussi sur l'ensemble des ressources d'investissement d'Amundi présentes dans 40 localisations à travers le monde. La division est organisée autour de conseillers seniors en solutions OCIO, ayant une forte expérience client et dédiés à des typologies de clientèle spécifiques : fonds de pension, compagnies d'assurance, family offices, fonds souverains, banques centrales, entreprises et agences.

Les experts d'Amundi en solutions OCIO sont basés à Paris, Milan, Munich et Hong Kong pour une plus grande proximité avec les clients.