Amundi  : la sécurité avant tout...

(Boursier.com) — Amundi campe sur les 49 euros ce mercredi, après avoir publié des encours sous gestion en hausse de 4,1% sur un an à la fin septembre, aidés par la demande soutenue pour les produits adverses au risque dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés financiers.

Les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels ont en effet privilégié récemment la sécurité en se détournant des actifs à risque comme les actions et en se reportant sur les fonds de trésorerie, les produits structurés et certains ETF. Le résultat net ajusté d'Amundi a atteint 290 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 3% sur un an, un résultat conforme aux anticipations du marché.

Les encours sous gestion du groupe ont augmenté au troisième trimestre de 13,7 milliards d'euros sur un an pour s'établir à 1.973 milliards d'euros à fin septembre, soit une augmentation de 0,6% par rapport au trimestre précédent, a indiqué Amundi.

La gestion passive a enregistré une forte collecte au troisième trimestre, de 10,8 milliards d'euros. La joint-venture d'Amundi avec la banque publique indienne SBI a également contribué à la collecte (+2 milliards d'euros).

La directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson, s'attend à ce que l'aversion au risque persiste pour la fin de l'année...

"Compte tenu de la configuration du marché, nous nous attendons à ce que la tendance se poursuive jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle déclaré. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a ajusté sa cible sur Amundi à 65,8 euros, contre 71,7 euros auparavant, tandis que Barclays qui reste à 'pondération en ligne' a ramené sa cible à 68 euros, tandis que BNP Paribas Exane maintient sa recommandation à 'surperformance' avec un objectif ajusté à 73 euros et que Citi reste à l'achat avec un objectif ramené à 62 euros. Enfin, JP Morgan est à 'surpondérer', mais a abaissé son cours cible à 68,50 euros...