Amundi : l'Asie en soutien

(Boursier.com) — Amundi monte de 1,5% à 58,30 euros ce mardi, après avoir publié une nouvelle amélioration de sa collecte d'encours et de ses résultats au titre du troisième trimestre dans la foulée du redressement observé sur la période avril-juin. Le groupe a fait part d'encours sous gestion en progression de 6,4% sur un an à 1,66 milliard d'euros. La direction explique cette hausse par une amélioration de la collecte nette qui a représenté 34,7 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, l'intégration des encours de Sabadell AM au 1er juillet 2020 (+ 21 milliards d'euros) et un effet de marché positif (+15 milliards d'euros).

Sur le trimestre écoulé, le résultat net ajusté d'Amundi est ressorti en progression de 2,3% à 235 millions d'euros, comparé à la même période il y a un an. Sur 9 mois, il est en repli de 8,3% à 674 millions d'euros, en raison de la baisse des marchés financiers.

Sur la période juillet-septembre, les revenus nets totaux ajustés se sont établis à 630 millions d'euros, contre 657 millions il y a an. Sur 9 mois, ils sont en recul de 6,2% à 1,86 milliard d'euros, pénalisés par un repli des commissions de gestion.

"L'Asie constitue un axe majeur de la stratégie de développement d'Amundi. En 5 ans, les encours (dans la région) ont triplé pour atteindre plus de 300 milliards d'euros", a rapporté le DG du groupe, Yves Perrier. Amundi s'être fixé des objectifs ambitieux dans la région grâce à une approche combinant coentreprises et filiales avec un objectif d'encours de plus de 500 milliards d'euros à l'horizon 2025... Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a ajusté sa cible de 70 à 68 euros et Goldman Sachs a ramené son objectif de cours de 67 à 60 euros en étant 'neutre'.