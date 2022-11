Amundi Immobilier acquiert l'Hôtel Club Soho House Paris auprès de la Compagnie de Phalsbourg

(Boursier.com) — Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère, annonce l'acquisition de l'Hôtel Soho House Paris auprès de la Compagnie de Phalsbourg, société spécialisée dans l'immobilier commercial et l'hôtellerie.

Le bâtiment vise la certification "BREEAM In-Use" avec une notation 'Very Good', soulignant ainsi la dimension écologique du projet.

Le premier club Soho House a été inauguré en 1995 dans le quartier londonien de Soho. Pour créer l'adresse parisienne, l'un des 38 hôtels Soho House dans le monde, la Compagnie de Phalsbourg a transformé un hôtel particulier Rue de la Bruyère, anciennement immeuble de bureaux, en un hôtel de 36 chambres avec bar, restaurant et cabaret. Dans le but d'en faire un lieu unique combinant élégance et originalité, elle a collaboré avec Perrot & Richard en tant qu'architectes et Soho House In-House Design comme architecte d'intérieur.

"Le Soho House Paris est un concept hôtelier innovant qui répond à de nouveaux besoins et de nouvelles attentes en matière d'hospitalité. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification, tout en restant sur des actifs qualitatifs, répondant à des critères de centralité dans des villes de premier plan en Europe", commente Marc Bertrand, Directeur Général d'Amundi Immobilier.

"Nous sommes très heureux d'avoir fait venir Soho House à Paris. C'est un succès éclatant et une vraie fierté pour la Compagnie de Phalsbourg qui ouvre d'autres perspectives en Europe avec Soho House et marque notre premier partenariat avec Amundi Immobilier", déclare Philippe Journo, Président-fondateur de la Compagnie de Phalsbourg.