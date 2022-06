Amundi : gros rebond !

(Boursier.com) — Amundi reprend 5,5% à 52,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé son plan "Ambitions 2025" qui passe par une forte croissance organique : environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net; Une efficacité opérationnelle avec le maintien d'un coefficient d'exploitation inférieur à 53% après synergies Lyxor; Un rendement attractif pour les actionnaires avec un taux de distribution supérieur ou égal à 65%, soit environ 3 MdsE de dividendes ordinaires cumulés et enfin un capital excédentaire attendu à environ 2 MdsE, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires.

La croissance d'Amundi sera tirée par le renforcement de son leadership dans la gestion d'actifs, par son développement dans l'investissement responsable où elle continuera à montrer la voie, et par sa volonté de devenir un fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaîne de valeur de l'épargne. Amundi poursuivra aussi des opérations de croissance externe créatrices de valeur, s'appuyant sur son expérience en tant que consolidateur naturel de l'industrie.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a ajusté son objectif de cours de 76,2 à 67,7 euros avec un avis à 'pondération en ligne' et JP Morgan a ramené sa cible de 79 à 70 euros en restant à 'surpondérer'.