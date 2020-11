Amundi finalise son partenariat avec Goldman Sachs Fund Solutions & Origination

Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi , premier gestionnaire d'actifs européen, annonce l'intégration complète des plateformes de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs Fund Solutions & Origination, une activité de Goldman Sachs Global Markets Division. Amundi Luxembourg, l'un des quatre principaux hubs d'Amundi pour les services d'hébergement de fonds répondant aux directives UCITS et AIFM, devient ainsi la 'Management Company' de trois Sicav luxembourgeoises de gestion systématique et alternative pour un montant total d'encours gérés pour le compte de GSFSO de 2,6 milliards d'euros. Amundi assure notamment la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d'investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies de trading systématiques de GSFSO. Amundi fournit également un service de gestion ainsi que l'analyse et le suivi des gérants externes présents sur sa plateforme UCITS de fonds alternatifs.

En s'appuyant sur sa ligne métier Fund Hosting, qui capitalise sur l'expertise et les outils du groupe, Amundi met à disposition de ses clients une gamme complète de solutions d'hébergement à travers plusieurs types de fonds et de classes d'actifs, au Luxembourg, en Irlande, en France et en Autriche. Ces solutions s'adressent aux banques d'investissement, gestionnaires d'actifs et banques privées désireux de lancer un fonds luxembourgeois. Amundi gère plus de 300 compartiments de droit luxembourgeois représentant quelques 162 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 12 milliards pour le compte de tiers.