Amundi et FinecoBank signent un accord pour permettre aux épargnants italiens d'acheter des ETF sans frais de négociation

(Boursier.com) — Amundi , premier gestionnaire d'actifs européen et leader européen des ETF, et FinecoBank, banque FinTech et courtier leader en Europe, ont signé un accord permettant aux clients italiens de la banque titulaires d'un compte courant et d'un compte-titres d'acheter une large sélection d'ETF d'Amundi (dénommés Amundi ETF ou Lyxor ETF) sans frais de négociation et sans montant minimum d'investissement.

La demande d'ETF n'a cessé de croître ces dernières années parmi toutes les typologies d'investisseurs, et la tendance se poursuivra dans les années à venir. Du fait de leurs caractéristiques intrinsèques (transparence, bas coûts et diversification), ces instruments continueront de séduire les investisseurs en Europe, et de plus en plus de particuliers.

Ce partenariat entre deux leaders de l'industrie permet donc aux clients de FinecoBank d'acheter une sélection d'ETF d'Amundi sans frais de négociation pour les ordres individuels et pour les ordres réalisés dans le cadre du plan d'épargne "Fineco Replay". Ce dernier permet de faire des opérations automatiques et programmées dans le temps, sans montant minimum, dans un ou plusieurs ETF.

Grâce à cet accord, les clients pourront accéder à l'une des gammes d'ETF les plus larges du marché, qui inclut certaines des stratégies ESG, climatiques, thématiques et obligataires les plus demandées.

Arnaud Llinas, Responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d'Amundi a déclaré : "Les épargnants recherchent de plus en plus des solutions d'investissement digitales, diversifiées et à bas coût et les ETF répondent à ce besoin. Ce partenariat avec Fineco facilite l'accès à une gamme complète d'ETF et démontre notre engagement permanent à offrir aux investisseurs des solutions d'investissement répondant à leurs besoins".

Paolo Di Grazia, Directeur Général Adjoint et Responsable du Business Global de FinecoBank a ajouté : "A travers cette initiative, nous continuons à nous focaliser sur les coûts des investissements, tout en donnant à nos clients la possibilité de construire des portefeuilles diversifiés et efficients. Il s'agit d'une opération à forte valeur ajoutée pour les épargnants qui leur permet d'avoir un accès à bas coûts à une sélection d'ETF d'un fournisseur de premier plan, élargissant ainsi les opportunités d'investissement sur toutes les classes d'actifs grâce à notre plate-forme en architecture ouverte".