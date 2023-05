Amundi et CACEIS finalisent leur partenariat stratégique relatifs à la plateforme de distribution Fund Channel

(Boursier.com) — Amundi , leader européen de la gestion d'actifs, et CACEIS, établissement bancaire spécialisé dans les services financiers et filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, annoncent la finalisation de leur partenariat stratégique pour accélérer le développement de Fund Channel, l'un des leaders des plateformes de distribution de fonds 'B2B'.

CACEIS acquiert 33,33% de Fund Channel, dont Amundi reste l'actionnaire majoritaire.

Ce partenariat permet à Fund Channel d'offrir l'une des meilleures solutions de plateforme aux gérants d'actifs et aux distributeurs, grâce à des services de négociation et de distribution à part entière, en capitalisant sur la force et l'expertise de ses deux actionnaires.

Comme annoncé aux investisseurs en juin 2022, cette étape fait partie du plan stratégique 2025 des deux partenaires, avec l'objectif d'atteindre 600 milliards d'euros d'actifs sous administration. Fund Channel propose des services pour le marché de la distribution en architecture ouverte en Europe, y compris la gestion des données, les services d'exécution des fonds, les services de conseil, et la gestion de rétrocessions, avec une position de premier plan sur le marché des plateformes.

Guillaume Lesage, Chief Operating Officer d'Amundi, a déclaré : "Le partenariat entre Amundi et CACEIS crée une offre unique sur le marché, permettant à Fund Channel d'être la plateforme préférée sur le marché de l'architecture ouverte, combinant services, technologie et exécution de fonds."

Joe Saliba, Directeur Général Adjoint de CACEIS, ajoute: "Cette joint-venture renforcera considérablement le profil de Fund Channel en tant que plateforme de distribution de fonds en Europe et en Asie. En joignant nos forces à celles d'Amundi, nous créons un partenariat stratégique qui améliore l'offre de support à la distribution de fonds de CACEIS et de Fund Channel répondant ainsi aux demandes de nos clients actuels et futurs de manière efficace ."