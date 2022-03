Amundi élargit sa gamme d'ETF répliquant les indices climatiques de l'UE

(Boursier.com) — Amundi , premier gestionnaire d'actifs européen et leader européen des ETF, enrichit son offre d'ETF climat en faisant évoluer 13 de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l'Union Européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).

Après avoir développé l'une des premières gammes complètes d'ETF répliquant les indices SRI ex Fossil Fuel en 2020, Amundi fait évoluer cette offre de 9 ETF afin de proposer aux investisseurs des solutions alignées avec les objectifs de l'Accord de Paris. En effet, depuis le 1er mars 2022, l'ensemble de la gamme - qui représente plus de 12 milliards d'euros d'encours globaux (en hausse de 120% par rapport à il y a un an) - réplique les indices MSCI SRI Filtered PAB.

La gamme est ainsi conforme aux critères des indices climatiques PAB (Paris-Aligned Benchmark) de l'Union Européenne.

Ces indices ont été conçus pour être en ligne avec les objectifs de l'Accord de Paris afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter ainsi le réchauffement climatique moyen à 1,5oC.

Ces fonds suivent donc une trajectoire de décarbonation absolue de 7% par an et intègrent une réduction immédiate de 50% de l'intensité carbone par rapport à l'univers d'investissement initial.

Amundi dispose désormais de l'une des gammes les plus larges et les plus compétitives d'ETF répliquant les indices responsables PAB, avec une offre de produits complète déclinée sur de multiples zones géographiques, dont certaines expositions aujourd'hui uniques sur le marché (EMU, Pacific Ex-Japan, UK IMI, EM Asia).