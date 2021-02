Amundi : du soutien

(Boursier.com) — Amundi revient sur les 63 euros ce vendredi en Bourse de Paris, malgré le broker UBS qui redevient 'acheteur' sur le dossier avec un cours cible de 79 euros. Oddo BHF avait déjà revalorisé le titre à 80,2 euros avec un avis à 'surperformer'. Le groupe a enregistré au 4e trimestre 2020 un résultat net de 288 ME, en progression de 5,1% par rapport au dernier trimestre 2019 et de +22,5% par rapport au T3 2020. C'est le résultat trimestriel le plus élevé depuis la création d'Amundi. Dans un environnement de marché en redressement, la collecte nette du 4e trimestre es ressortie à +29,8 MdsE hors JV, tirée par l'ensemble des segments de clientèle et des classes d'actifs. Les flux en actifs MLT (+12,3 MdsE) sont en amélioration sensible.

Au total, y compris les JVs, la collecte du trimestre écoulé est de +14,4 MdsE. Compte tenu d'un effet marché positif (+52 MdsE), les encours sous gestion atteignent 1.729 MdsE fin 2020, en croissance de +4% vs fin septembre 2020 et de +4,6% vs fin 2019.

En 2020, Amundi a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable

Le résultat net ajusté s'est élevé à 962 ME, en baisse de 4,7% par rapport à 2019, mais stable hors impact de la baisse des marchés en 2020. Ce résultat est proche de la trajectoire du plan 2018-20209 qui prévoyait un quasi-doublement du résultat net par rapport à l'année de la cotation.

Dans un environnement de marché volatile, Amundi a enregistré un niveau d'activité résilient, à +45,1 MdsE, avec une décollecte limitée au 1er semestre (-4 MdsE) et un 2nd semestre particulièrement dynamique (+49 MdsE). Cette solide activité a été tirée par tous les segments de clientèle.

La structure financière s'est renforcée en 2020 : les fonds propres tangibles s'élèvent à 3,2 MdsE, en hausse de +0,5 MdE par rapport à fin 2019. Le ratio CET1 s'élève à 20% fin 2020 (vs. 15,9% fin 2019), largement supérieur aux exigences réglementaires.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 10 mai 2021, un dividende de 2,90 euros par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe, et à un rendement de 4,5% sur la base du cours de l'action au 8 février 2021 (clôture). Ce dividende sera détaché le 13 mai 2021 et mis en paiement à compter du 17 mai 2021...