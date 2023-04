Amundi : dividende en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Amundi sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le vendredi 12 mai à 10h, au siège social de l'entreprise, à Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 7 avril 2023 et peut être consulté sur le site internet d'Amundi. L'avis de convocation sera publié au BALO du 26 avril 2023 et sera également consultable sur le site internet d'Amundi. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale, et notamment les informations mentionnées au Code de Commerce, sont intégrés dans la brochure de convocation de l'Assemblée, et dans le Document d'Enregistrement Universel 2022, également disponibles sur le site internet d'Amundi. Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social d'Amundi.

Dividende

Au titre de l'exercice 2022, Amundi proposera de distribuer un dividende de 4,10 euros par action, identique à celui de 2021. Le dividende sera détaché de l'action le 22 mai, et mis en paiement à compter du 24 mai.

Il est précisé qu'au cas où, lors de la mise en paiement de ces dividendes, la société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à hauteur de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

Il est précisé que ce dividende est éligible à l'abattement de 40%. Il est rappelé que pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018, cet abattement n'est en tout état de cause susceptible de s'appliquer que lorsque le contribuable a opté pour l'imposition des revenus mobiliers selon le barème de l'impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique.