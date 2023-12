Amundi dispose de plus de 1.000 MdsE d'actifs sous gestion

(Boursier.com) — Le 15 décembre, Amundi a tenu à Londres une présentation de la plateforme Taux et Crédit. Amundi est en effet le premier gestionnaire européen avec près de 2.000 MdsE d'encours sous gestion, et dispose d'une offre complète de solutions aux clients, 'retail' et institutionnels, dans toutes les classes d'actifs, en gestion active comme passive. Dans cet ensemble les expertises Taux et Crédit, en obligations, produits de trésorerie, dette privée et produits structurés, sont particulièrement fortes, avec 1.045 MdsE d'actifs sous gestion à fin septembre 2023.

Ce positionnement place Amundi au premier rang des gestionnaires européens dans cette classe d'actifs, et parmi les tout premiers mondiaux.

Amundi dispose d'une plateforme Taux et Crédit parmi les plus complètes et importantes du secteur. L'expérience, la capacité d'adaptation et la diversité de ses offres lui permettent de répondre aux besoins de ses clients, Retail ou Institutionnels, et de saisir les opportunités de croissance sur ce segment, comme en témoigne la collecte enregistrée en actifs MLT2 hors JV et Assureurs CA & SG : +24 MdsE sur 1 an à fin septembre 2023.

La majeure partie de cette collecte a été réalisée en gestion active obligataire, en particulier en fonds à maturité, sur lesquels Amundi est le numéro 1 mondial. Elle est complétée par une forte croissance de la gestion passive et de la dette privée. S'ajoutant à cette collecte, les produits de trésorerie ont quant à eux enregistré près de +30 MdsE sur la même période.

La plateforme Taux et Crédit est positionnée pour permettre à Amundi de continuer à gagner en 2024 et au-delà des parts de marché sur ce segment porteur, dans un environnement de taux durablement élevés.