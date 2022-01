Amundi : de nouvelles ambitions suite à l'acquisition de Lyxor

(Boursier.com) — Après 6 mois de travaux préparatoires et la finalisation de l'acquisition de Lyxor, Amundi confirme l'intérêt stratégique et industriel de ce projet, et présente de nouvelles ambitions ainsi que l'organisation de deux expertises clé : la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides.

Les synergies engendrées par cette intégration seront conformes à ce qui a été annoncé en avril 2021 :

- les synergies de coûts avant impôts devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 ;

- les synergies de revenus devraient atteindre 30 ME en année pleine en 2025.

Le processus d'intégration va être mis en oeuvre progressivement sur les deux années à venir, avec différentes étapes (migration informatique, fusions juridiques, mise en place d'une nouvelle organisation).

Fondé en 1998, Lyxor gère plus de 140 milliards d'euros d'actifs sous gestion. La société est l'un des acteurs majeurs du marché des ETF (95 MdsE d'actifs sous gestion), 3ème acteur en Europe avec une part de marché de 7,7%. Lyxor a également développé une expertise reconnue en gestion active (45 milliards d'euros d'actifs sous gestion), notamment grâce à sa plateforme d'actifs alternatifs de premier plan.

Grâce à cette acquisition, Amundi bénéficie de puissants leviers, non seulement pour accélérer son développement sur le segment porteur des ETF, mais également pour compléter son offre de gestion active, notamment dans le domaine des actifs alternatifs liquides, ainsi que dans celui du conseil et de l'OCIO (Outsourced CIO).

1) Accélérer dans la gestion passive avec un objectif de croissance des actifs de 50% d'ici 2025

Amundi vise une croissance de 50 % des actifs sous gestion de sa plateforme de gestion passive d'ici 2025. Amundi s'attend tout d'abord à une forte croissance de l'adoption de ces produits par les investisseurs particuliers, à la fois via des solutions de portefeuilles modèles à base d'ETF, mais aussi via une utilisation plus importante en Europe des plateformes en ligne. Amundi anticipe également un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels européens, prêts à davantage utiliser les ETF notamment pour leur allocation obligataire et ESG. Amundi prévoit aussi une forte demande de la part des institutionnels non européens qui plébiscitent de plus en plus le format ETF UCITS. Grâce d'une part à son ancrage historique en Asie et à sa présence en Amérique latine, et d'autre part à la profondeur de son offre, Amundi est bien positionnée pour s'imposer comme le fournisseur passif européen de référence dans ces régions.

Enfin, l'investissement responsable constitue une des tendances les plus marquantes dans le segment des ETF et de la gestion passive. Les ETF ESG séduisent tous types d'investisseurs, car ils s'avèrent être des facilitateurs efficaces de la transition ESG. Amundi est convaincue qu'ils continueront à contribuer à démocratiser l'accès à l'investissement durable à un coût abordable. Enrichie par les ETF innovants de Lyxor, notamment sur les Obligations vertes ou le Climat Net Zero, la gamme d'ETF responsables d'Amundi est désormais l'une des plus importantes et les plus complètes du marché dans ce domaine. Elle représente une part de marché d'environ 20%.

En outre, l'investissement responsable sera dorénavant la priorité de tout lancement de produit au sein de la plateforme. Conformément aux engagements ESG & Net Zero d'Amundi pris dans le cadre de son nouveau plan " Ambition ESG 2025 ", la plateforme ETF vise à doubler la proportion d'ETF ESG offerts aux investisseurs -c'est-à-dire classés sous les articles 8 ou 9 de la réglementation SFDR- pour atteindre 40% de la gamme totale ETF d'ici 2025.

Cette plateforme sera dirigée par Arnaud Llinas.

2) Se positionner en tant qu'acteur majeur du marché des actifs alternatifs liquides avec la création d'Amundi Alternatives, une ligne métier dédiée

Amundi a donc pris la décision stratégique de créer une ligne métier dédiée, 'Amundi Alternatives', qui vient compléter sa gamme de solutions d'investissement visant à répondre aux besoins de tous ses clients dans le monde, qu'ils soient institutionnels, particuliers, gérants de patrimoine, ou encore gestionnaires d'actifs. Amundi entend confirmer la position de leader du secteur de l'investissement alternatif qu'occupait Lyxor, avec l'objectif d'augmenter les actifs gérés par la plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS de 50% d'ici 2025 et d'accélérer le développement des DMAP auprès des clients institutionnels internationaux.

Cette nouvelle ligne métier sera dirigée par Nathanaël Benzaken.