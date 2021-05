Amundi : coupon en vue

(Boursier.com) — Amundi revient à 74,25 euros ce mercredi, alors que RBC a ajusté sa cible de 80 à 85 euros avec un avis à 'surperformer'. Comme annoncé récemment, la solidité financière du groupe lui permet de renouer avec sa politique de dividende, à savoir un taux de distribution de 65% du résultat net pdg. Le dividende de l'exercice 2020 a été fixé à 2,90 euros par action. Il sera détaché demain, le 13 mai, et mis en paiement à compter du 17 mai.

Le Conseil d'administration a par ailleurs décidé d'une augmentation de capital réservée aux salariés dont la réalisation est prévue en juillet 2021. Il s'agit de la quatrième opération depuis la cotation d'Amundi en novembre 2015.

Cette augmentation de capital "vient renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs, et sera réalisée dans le cadre des autorisations existantes votées par l'Assemblée générale de mai 2021". L'incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le volume maximal de titres créés sera de 1 million de titres (soit 0,5% du capital et des droits) et la décote proposée aux salariés sera de 30%.

Enfin, le Conseil a décidé de faire évoluer la gouvernance à l'issue de l'Assemblée Générale. Valérie Baudson a été nommée Directrice générale d'Amundi, succédant à Yves Perrier. Yves Perrier a été élu Président du Conseil, succédant à Xavier Musca.