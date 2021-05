Amundi : consolidation en cours

Amundi : consolidation en cours









Crédit photo © Amundi

(Boursier.com) — Amundi recule de 0,7% à 74,35 euros ce mardi, alors qu'AlphaValue est passé à 'réduire' sur l'établissement avec un cours cible ajusté de 60,4 à 70,3 euros après un parcours boursier sans faute et un titre revenu au plus haut depuis le début 2020, avant le début de la crise sanitaire. Le groupe a publié un résultat net de 309 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars (+50,1%) grâce notamment à des charges d'exploitation maîtrisées... Amundi a fait part d'un résultat net ajusté qui a progressé au premier trimestre de 50,1% sur un an dans un contexte d'amélioration des conditions de marché. Le groupe a aussi fait état de 18,6 milliards d'euros de sorties en produits de trésorerie, des flux liés au contexte de taux. Ses encours sous gestion ont progressé au premier trimestre de 14,9% sur un an pour s'établir à 1,75 milliard d'euros au 31 mars.

Rappelons que le groupe Amundi a annoncé début avril avoir entamé une négociation exclusive avec Société Générale en vue de l'acquisition de la filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération de 825 millions d'euros destinée à renforcer la position du groupe sur le marché des ETFs notamment...